En varias entrevistas narró todo lo que ha vivido con el coronavirus. Periodista Marcela Ulloa luchó durante un mes contra la COVID-19 en una UCI estando en embarazo.

El país continúa una agónica batalla contra el coronavirus, que no da tregua en las principales ciudades.

Los números no dan síntoma de mejoría, y en las salas de cuidados intensivos la narrativa es dramática.

Ejemplo de ello fue el caso de Marcela Ulloa, periodista de Noticias Caracol.

Con siete meses de embarazo, Ulloa se contagió luego de que la nana de su otra hija de cinco años llevara el coronavirus a su casa.

Pronto, comenzaron los problemas de respiración y la periodista tuvo que ser hospitalizada.

Allí, la intubaron no una, sino tres veces, pues su saturación estaba alrededor de 65/100, cuando lo normal es estar entre 95 y 100. Además, se le descubrió un trombo en un pulmón y una avanzada neumonía producto del virus.

Estando en esta lucha, tuvieron que tomar la decisión de practicarle una cesárea pues la hija que estaba por nacer estaba comenzando a tener complicaciones.

La periodista recuerda que solo pudo pedirle a su esposo que cuidara de su otra hija, y se encomendó a las manos de los médicos y enfermeras que la monitoreaban día y noche.

Por fortuna, la cesárea salió bien, y Marcela poco a poco comenzó a mejorar.

Sin embargo, no olvidará lo que vio en la UCI, donde vio a los médicos tratar de salvarle la vida a dos pacientes, de 34 y 50 años, pero ninguno sobrevivió.

Así, en conversación con Blu Radio Marcela Ulloa pide que el coronavirus sea tomado en serio.

“Esto es una realidad, esto no es simplemente una gripa, yo lo viví. Y estábamos más o menos unos 40 pacientes en el piso tercero de la Reina Sofía y no deberían salir a manifestaciones y no deberían prestarse para aglomeraciones, piénselo bien”, comentó.

De igual manera, comentó que en este momento aún está recuperando su voz luego de las intubaciones, así como la movilidad de sus piernas.

Periodista Marcela Ulloa luchó durante un mes contra la COVID-19 en una UCI estando en embarazo

Por todo lo anterior, su llamado es a continuar dándole prioridad al autocuidado contra el contagio por coronavirus.