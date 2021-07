En medio de una entrevista, un jurado se sincera y cuenta si MasterChef Celebrity es libreteado.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas por los colombianos durante los fines de semana.

Por eso, en las redes se leen todo tipo de comentarios, respecto a qué tan real es la producción.

Para algunos, hay famosos que presentan platos tan perfectos, que no les creen que los hayan hecho solos. Y para otros, el drama y los pleitos que se han visto durante esta temporada parecen inventados.

Jorge Rausch, quien ha estado en todas las versiones del reality, abrió su corazón y reveló qué tan cierto es que todo es libreteado. Lo hizo en una entrevista con Pulzo.

“Claramente, hay una parte del programa que es estructurada, que es cuando uno presenta el reto: ‘Levanten la caja’, todo eso tiene un orden. Pero, a la hora de juzgar los platos, cada plato es distinto, cada circunstancia es distinta. Eso no se puede libretear. O sea, esto se hace en el momento, no es fácil, ni siquiera, que haya alguien atrás diciéndole a uno qué opinar”.

Y agregó: “El programa se narra con las entrevistas, es la historia de ellos cocinando, nosotros simplemente hacemos que el público entienda si el plato es bueno o malo, a qué sabe y cómo sabe, que se puedan hacer una idea de qué es mejor o peor”.

En cuanto a si los famosos actúan, de acuerdo con el jurado, aunque en un comienzo pueden llegar y mostrar otra personalidad, lo cierto es que terminan sacando a flote su verdadera esencia por lo rudo del juego.

“Todos llegan actuando, tratando de cumplir un papel, pero la competencia es muy dura, muy tremenda y terminan siendo ellos mismos. Y eso es lindo. Mucha gente se molesta porque algunos son fuertes en sus comentarios, porque son competitivos, y me escriben: ‘Por qué este habla así, o dice eso, o no ayuda’… Es una competencia y lo que creo que uno debe mostrar en una competencia, no es que uno es buena persona, lo que hay que mostrar es que uno sabe competir, y la mejor forma de enseñar es ganar, y ganar limpio”.