En las redes, Carla Giraldo sorprendió a sus seguidores con el cabello cortísimo y muy oscuro.

La actriz colombiana siempre se ha caracterizado por su sinceridad, y más ahora, que hace parte de la nueva versión de MasterChef Celebrity.

Durante el fin de semana dio de qué hablar al mostrarse bastante molesta porque algunos compañeros se ayudaron durante un nueva eliminación.

E incluso, hasta se le vio peleando con Liss Pereira, quien hasta aseguró que quería “meterle un puño en la jeta”.

Por eso, muchas personas, esperando a que ella hablara del tema, decidieron buscarla en las redes sociales.

Pero en lugar de encontrar una explicación, hallaron una particular foto de la actriz.

En la imagen se le puede ver posando como toda una modelo, pero lo que realmente llamó la atención es que se le puede ver con la cabellera completamente oscura y demasiado corta.

Sus seguidores no dudaron en comentar, preguntándole si es que había cambiado radicalmente de look.

Pero lo cierto, es que se trata de una foto de su pasado y Carla se refirió a eso con el siguiente mensaje: “¿Cuántos años creen que tenía en esa foto? La chaqueta (chamarra) todavía la tengo y me sirve jajajajja… no me cierra, pero me sirve”.

Carla Giraldo sorprendió a sus seguidores con el cabello cortísimo y muy oscuro

Los televidentes conocen a Carla desde que era una niña, por eso, sienten que saben todo de ella y la han visto crecer.

Así que, muchos se mostraron felices al verla en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Y aunque la actriz siempre ha dejado claro que no sabe nada de cocina, lo cierto es que ha aprendido mucho en el reality y eso se ha notado en sus últimos platos.

El reality se emite los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.