La actriz de Pasión de gavilanes habló sin tapujos. Ana Lucía Domínguez se declaró abiertamente uribista y explicó por qué admira al expresidente.

Uno de los temas más álgidos en la política colombiana de las últimas décadas ha sido el enfrentamiento entre el uribismo con los demás sectores políticos.

Y la farándula nacional no ha sido ajena a esta discusión. Así, varios se han desmarcado del uribismo, mientras que otros lo apoyan a su manera.

Recientemente, Ana Lucía Domínguez, quien volverá a trabajar en Colombia luego de varios años, habló del tema en conversación con Juan Diego Alvira.

Allí, le aceptó al presentador que era de la misma línea política de su esposo, el actor Javier Cárdenas.

En una entrevista en vivo a través de Instagram Live, Juan Diego le preguntó a Ana Lucía si era uribista y ella contestó “completamente”.

Además, dijo ser “totalmente” de derecha, y aseguró sentir agradecimiento por el gobierno de Álvaro Uribe.

En la conversación, Alvira también trató de que la actriz hablara más a fondo del tema, y lo logró.

Juan Diego: “¿Estás de acuerdo con la seguridad, con imponer el legado Uribe?”.

Ana Lucía: “No imponer, son palabras mayores, pero sí estoy muy agradecida con el expresidente por todo lo que hizo por nuestro país, de tener esa tranquilidad, esa seguridad”.

Además, Ana Lucía detalló que había tenido un intento de secuestro.

“Yo viví esa Colombia donde nosotros no podíamos salir a las carreteras, no podíamos ir a Girardot, a Medellín. De hecho, cuando estaba haciendo Madre Luna, con Amparo Grisales y Michel Brown, estábamos grabando en Girardot, en un río, en una locación muy bonita, y llegó la guerrilla a entrevistarnos, a ponernos problema, a amenazarnos. Cuando RTI llama al Ejército, les dicen; ‘Eso es zona roja, ¿ustedes por qué se metieron allá? No debieron entrar ahí, nosotros no podemos ir allá por ustedes’. Entonces, a los actores nos metieron en distintos carros, porque si nos secuestraban, si nos quedábamos en un carro, nos llevaban a todos. Yo era muerta del susto”, recordó.

Luego de esta anécdota, comentó que ya hoy en día puede viajar y sentirse segura, y es algo que agradece.

No obstante, aseguró que ciertos temas “no le corresponden”, tratando de cerrar este lado de la conversación.