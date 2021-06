En las redes sociales, Valentina Lizcano mostró, sin filtros, cómo se ve su cuerpo un día después de su parto por cesárea.

La actriz ha dado de qué hablar durante esta semana al revelar que se convirtió en mamá de Alma.

La también presentadora subió una foto junto a su pequeña y más tarde, publicó unas historias contando algunos detalles y agradeciendo todos los mensajes positivos que había recibió.

“Yo ya estoy aquí con mi pedacito de ratoncita. Salió todo muy bonito, fue una experiencia nueva, pero bajo el amor y el respeto como siempre lo pedimos. Gracias por todo lo que me han escrito, por los mensajes, se sintieron las oraciones, las velitas, y todo ese amor que nos mandaron. Dios los bendiga”.

Valentina prometió más y más detalles, y ha cumplido.

Por ejemplo, hace unas horas subió una serie de videos en los que contó que su parto fue por cesárea y que, aunque está bien, la recuperación ha sido dolorosa.

Además, aseguró que iba a subir una foto de su cuerpo luego del parto, pues al parecer, varios seguidores pensaban que ella los “impulsaba a un cuerpo perfecto”.

“Me dijeron que estaba perfecta, pero no chicos, hoy me bañé, es que llevaba como tres días sin bañarme. Les voy a subir una foto para que vean cómo es un cuerpo real, de una mujer real”, reveló.

Además, agregó que: “No quiero que piensen que yo quiero mostrarles una perfección que no existe. Me tomé unas foticos después de que me bañé porque nunca jamás quiero que se comparen. Cada cuerpo reacciona diferente, en sus tiempos y les voy a mostrar lo que es mi cuerpo posparto por cesárea de un día”, agregó Lizcano.

Las confesiones de la actriz y su foto luego del parto los podrá ver a continuación: