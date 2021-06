En medio de una entrevista se conoció la delicada enfermedad que le dejó Betty, la fea a Jorge Enrique Abello.

El actor es considerado uno de los galanes de la pantalla chica.

El artista ha tenido varios personajes, pero sin duda, Armando Mendoza es el más recordado por los televidentes.

Yo soy Betty, la fea, fue repetida dos veces en RCN en los dos últimos años.

Y pesar de no ser contenido nuevo, tuvo a miles de televidentes conectados cada noche y buenas cifras en el rating.

Jorge Enrique recuerda con cariño a su personaje y su paso por la producción.

Sin embargo, darle vida a Armando Mendoza le dejó una complicada secuela.

Por él comenzó a sufrir de un problema cardiaco.

“Después del primer año de Betty, la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me los aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, contó en una entrevista con Next Panamá.

Con lo que no contaba, es que el diagnóstico no fuera el mejor.

“Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo, que era médico, y me dijeron: ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos’”, siguió.

Más tarde descubrieron que el ventrículo izquierdo de su corazón estaba más ancho de lo normal. Esto, debido a las fuertes escenas de su personaje.

“El reto era tan grande de ponerme bravo y molestarme tanto que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje, pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a Betty, todo absolutamente todo iba a tener un drama mayor”.