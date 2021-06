Tras todos estos meses de espera, ya nació la hija de Valentina Lizcano, de La reina del flow.

La actriz y presentadora estaba más emocionada en los últimos días pues ya se acercaba el nacimiento de Alma.

Sus seguidores también estaban ansiosos y por fin, Valentina confirmó que Alma ya está entre sus brazos.

Primero publicó una foto de ella junto a la pequeña:

Ya nació la hija de Valentina Lizcano, de La reina del flow, y esta es su primera foto

Y horas después, ya con más fuerza, decidió contarles a sus seguidores que ambas están bien y de paso, agradeció todos los lindos mensajes que han recibido.

Además, aseguró que más adelante contará detalles de cómo fue el parto.

“Yo ya estoy aquí con mi pedacito de ratoncita. Salió todo muy bonito, fue una experiencia nueva, pero bajo el amor y el respeto como siempre lo pedimos. Gracias por todo lo que me han escrito, por lo mensajes, se sintieron las oraciones, las velitas, y todo ese amor que nos mandaron. Dios los bendiga”.

Cabe mencionar que Valentina se dio cuenta de su embarazo después de accidentarse en las grabaciones de La reina del flow 2.

“Salí corriendo, el piso estaba mojado, me rodé, me caí y gracias a eso me di cuenta de que estaba esperando mi bebé. No tenía ni idea, no fue una bebé planeada”, contó a Noticias Caracol.

Pero eso no fue todo. Y es que, sin querer, este accidente puso en riesgo su embarazo en los primeros meses. Por eso, tuvo que estar en cama un tiempo.

Sin embargo, el reposo les ayudó y ambas pudieron seguir adelante.

“Como al mes ya estábamos otra vez de pie, trabajando. Ha sido sobre todo bonito encontrarme. Sentir eso de tener que trabajar y tener la bendición de tener trabajo, en un momento histórico y justo estar en embarazo, lo que me hace es conectarme más con las otras mujeres, pienso mucho en la lucha de mi mamá, de tantas mujeres que han tenido que sacar a sus hijos solas”, contó hace un tiempo a KienyKe.