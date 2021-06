De seguro no conocía esta historia, pero una actriz de La reina del flow se accidentó durante las grabaciones y puso en riesgo su embarazo.

Se trata de Valentina Lizcano, quien en pocos días se convertirá en mamá de Alma.

En la novela de Caracol le da vida a Zulma, una periodista de entretenimiento que siempre está dando de qué hablar.

Valentina siempre se ha mostrado orgullosa por este personaje y suele estar hablando de ella y de la producción en redes.

Sin embargo, muchos no sabían del accidente que tuvo mientras grababa y que terminó por convertirse en un milagro.

“Salí corriendo, el piso estaba mojado, me rodé, me caí y gracias a eso me di cuenta de que estaba esperando mi bebé. No tenía ni idea, no fue una bebé planeada”, contó a Noticias Caracol.

Pero además de eso, más adelante la famosa reveló que el accidente puso en riesgo a su bebé por un tiempo.

La confesión la hizo en redes: “Estoy FELIZ, aunque ha estado dura esta primera etapa, pues mi embarazo estuvo en riesgo por un accidente que sufrí en grabación. Ahora sí entienden por qué dejé de entrenar y pasé casi un mes en cama”.

En la actualidad Valentina ya está contando los días para el parto. En una de sus últimas publicaciones muestra que su barriguita ha crecido, y mucho.

Zulma ha pasado por todo tipo de facetas en La reina del flow.

En la primera temporada estuvo muy cerca a Charly, tanto así, que fueron amantes.

En esta segunda temporada comenzó siendo una gran amiga de Yeimy, pero al darse cuenta de que ella la engañó, decidió hacerle la vida imposible, y lo cierto es que en los últimos episodios lo ha logrado.

Recordemos que la mentira fue grande, pues Zulma se enteró hasta ahora de que Yeimy fue quien grabó un video íntimo de ella y Charly, y además, lo hizo viral.

“En este momento y durante un buen rato se vienen encuentros fuertes, porque hay mucha rabia en ella”, sumó la actriz respecto a las disputas que se avecinan.