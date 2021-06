Si no se dio cuenta, le contamos de la pelea que se armó luego de que el ‘Flaco’ Solórzano denunciara que le cobraron $890 mil en un restaurante de Santa Marta.

El ‘Flaco’ Solórzano es uno de los actores más queridos y reconocidos del país.

En la actualidad muchos lo están viendo con su personaje de René en Pedro, el escamoso, novela que se está repitiendo en Caracol.

Su personaje ha generado toda clase de comentarios, pero durante el fin de semana el actor dio de qué hablar por otro tema.

A través de sus redes sociales, exactamente en Instagram, contó que le cobraron una cifra exagerada por dos almuerzos.

“Santa Marta es una ciudad maravillosa. Los alrededores son lo mejor que hay en Colombia, pero a los que venimos de afuera nos están dando muy duro”, comenzó su relato.

Y continuó: “Ayer me comí un pescado, un lebranche que en el mercado puede costar 8.000 o 15.000 pesos. ¿Saben cuánto me ‘clavaron’ a mí en Playa Blanca? $90.000, como estaba con Lorena, fueron $180.000″, aseguró indignado.

Las imágenes pronto se hicieron virales y fueron compartidas en otras redes sociales:

El actor Francisco Solorzano denuncia que le cobraron 180 mil pesos por dos almuerzos en Playa Blanca en Santa Marta. Pide a las autoridades que controlen este tipo de abusos al turista. pic.twitter.com/QSpc9oXvUY — Roger Urieles (@Rogeruv) June 20, 2021

Sin embargo, la discusión sobre el cobro excesivo no terminó allí.

La Corporación Social Turística de Playa Blanca se pronunció ante lo sucedido.

“La persona que se acercó a reclamar el valor de la factura el 6 de junio, no fue el señor Fernando sino alguien que lo acompañaba, quien manifestó que ese pescado en la playa debe costar $7 u $8 mil… Ellos pidieron dos lebranches de dos libras para un total de $100 mil pesos”, expresó Iledys Pacheco, presidenta de la Corporación, de acuerdo con W Radio.

Pero además de eso, según el artista, la administradora del restaurante, Andrea Carolina Franco, lo llamó mentiroso y le pidió que se retractara por sus palabras.

Por eso, el actor volvió a hablar del tema, pues no le pareció justo que lo llamaran mentiroso cuando no lo era.

“Nosotros éramos un grupo de 8 amigos y nos cobraron: por un lebranche $80 mil pesos; la sierra, $70 mil; el pargo, $60 mil, y eran pequeños. Cuando llegó la cuenta, esta dio $890 mil pesos, nos pareció exagerado y volvimos a sumar y nos dio $804 mil, se habían equivocado”, explicó el actor.

Solórzano agregó que pidieron que la administradora diera la cara, pero nunca fue así.

A cambio, les dio una nueva factura, por un precio de $579 mil, que les siguió pareciendo costosa.

De acuerdo con el actor, el restaurante presentó la supuesta factura que ellos pagaron, pero según él: “La factura que ahora quieren mostrar no corresponde a nuestro pedido”.

Y agregó: “Señora Franco, esa factura que usted coloca ahí no es. No sé si se la dio la mesera o usted la hizo, pero no corresponde al pedido de nosotros”.

La pelea que se armó luego de que el ‘Flaco’ Solórzano denunciara que le cobraron $890 mil en un restaurante de Santa Marta

También le puede interesar: