La youtuber prefirió mostrar la realidad y advertir a sus seguidores. “No lo intenten”: Luisa Fernanda W casi arma incendio por seguir tutorial de TikTok.

Hoy en día, es fácil “antojarse” de algunas ideas de decoración en casa que se promueven en redes sociales.

Con la pandemia, aumentó la cantidad de personas que querían aprender técnicas DIY (Do It Yourself – Hazlo tú mismo).

Y al parecer, Luisa también se quiso sumar y probó a hacer una vela casera con cosas que todos pueden tener en casa.

El tutorial que siguió mostraba cómo usar un jarrón de vidrio, llenarlo con agua, piedras, aceite y una rosa para encima ubicar una pequeña mecha que pudiera prenderse.

Al comienzo, la “vela” le quedó muy bonita, y parecía haber funcionado a la perfección.

Sin embargo, Luisa mostró cómo al final esta se comenzó a quemar de forma irregular.

Pronto, se formó casi un incendio, y prefirió recomendarle a sus seguidores que no intenten hacer la vela en casa.

¿No es recomendable para intentar en casa luego de ver cómo le fue a la influenciadora?