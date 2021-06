En redes no dejaron de comentarlo, este fue el “arreglo” en el Desafío que le hizo creer a los televidentes que el programa tiene libreto.

Durante años, muchos se preguntan si los realities tienen libreto y si son arreglados.

Por esta razón, ante cualquier movimiento “sospechoso” el comentario resurge, y el Desafío The Box 2021 no ha sido la excepción.

Todo ocurrió recientemente, cuando se conoció que hoy, 16 de junio, competirán todos. No será un enfrentamiento de solo hombres, como había dado a entender el programa.

Al competir todos, los televidentes sospechan que el programa busca sacar a Olímpico.

“Cómo se nota que la producción quiere sacar a Olímpico, ayer solo fueron las mujeres y hoy le tocaba a los hombres, pero claro, como los hombres de alpha sí son más fuertes ahí si mandan a todos”, “Qué casualidad que ahora juegan todos, qué vaina tan compuesta. Que no se note que Olímpico se va. No me veo más esta vaina, más falso…”, “¿Para qué siguen pasando ese Desafío si ya se sabe lo que va a pasar? Sale el mejor participante de ese desafío junto a otra mujer excepcional (tiffi)”, fueron varios de los mensajes que le dejaron al canal en Instagram, tal como se lee en los comentarios de la siguiente publicación.

El Desafío The Box puede verse de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por el Canal Caracol.

Este año, el programa se grabó en Tabio (Cundinamarca) por las complicaciones que tendría salir del país durante la pandemia.