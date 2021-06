“Es un dolor brutal”: las tristes palabras de Alejandra Borrero por la muerte de su novia

“Es un dolor brutal”: las tristes palabras de Alejandra Borrero por la muerte de quien fue su pareja en los últimos meses.

La actriz colombiana es una de las más queridas en el país.

Por eso, muchos han sentido su dolor, luego de que se conociera que su pareja, Elizabeth Bateman, murió debido al covid-19.

La confirmación se dio a conocer en sus redes, con un mensaje escrito por uno de sus familiares:

“Hoy en la madrugada partió tranquila, en casa en compañía de su madre, hermanos y familia. Ahora pienso en el regalo inmenso que nos dejó consigo, cada enseñanza, sonrisa, meditación, chiste, llanto y una vida de entrega, y agradezco junto a toda la familia tener a la madre, hermana, hija, amiga y maestra más hermosa, con todos los dones del ángel que es en su eternidad”.

Los seguidores de la actriz le han preguntado cómo se ha sentido luego de su partida.

Y ahora, en medio de una entrevista con Lo sé todo dio a conocer que ha sufrido mucho pero que ha logrado salir adelante.

“Resiliencia. La capacidad de poder convertir en algo maravilloso este dolor tan brutal”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se refiere a la muerte de Elizabeth.

Hace unas semanas también habló de su duelo en una entrevista con Semana.

“Increíblemente me he sentido muy acompañada en la soledad, y eso ha sido muy hermoso: sentir a la familia. En este momento estoy pasando por un duelo muy horrible a causa de la covid, y tener cerca a la familia, a la gente que lo quiere a uno, es importante. Así que de alguna manera me he sentido cerca”.

Elizabeth era una médica cirujana, especialista en psiconeuroinmunoterapia.

Pero además de eso, también era experta en medicina bio-reguladora, medicina China y Tibetana, y homeopatía.

Justamente, en las redes sociales tenía muchos seguidores que siempre le pedían consejo y ayuda espiritual.