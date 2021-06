Una vez más es centro de críticas. Respuesta de Epa Colombia a las críticas por publicidad de keratinas con mujeres afro.

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, en recientes días realizó el lanzamiento de otro producto de su línea de keratinas, una especial para niñas.

Y aunque todo pareciera estar normal, el video que publicó para realizar la publicidad de la misma, generó todo tipo de reacciones.

¿La razón? Para la grabación Epa le realizó el alisado a una niña de pelo afro, generando más críticas que buenos comentarios.

Usuarios la empezaron a juzgar por poner mujeres afro en sus publicidades, ya que no es la primera vez que lo hace, pero en anteriores videos a mujeres mayores.

“¿Por qué pones gente de raza negra en las keratinas?”, le indagaron en redes, a lo que la empresaria decidió responder.

Según le respondió al internauta, lo hace porque ellas siempre la buscan.

“Amiga, no se llama raza negra, se llama raza afro y pues ellas siempre me buscan a mí porque quieren cambiar su look y les parece que tengo muy buen producto”, respondió en su cuenta de Instagram.

