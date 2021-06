Si no sabía esta historia, le contamos que una actriz de La reina del flow 2 mató del susto a varios por un delicado momento en las grabaciones.

Se trata de Camila Taborda, quien le da vida a Zafiro, la mano derecha de Mike Rivera.

En medio de una entrevista con Caracol, confesó el momento más delicado que tuvo durante las grabaciones.

Y es que Camila comenzó a sentirse muy mal en una jornada de trabajo y terminó incapacitada.

“Como estábamos en el tema de la pandemia, había muchos casos positivos durante las grabaciones. Y un día estaba yo grabando, súper normal, tenía todas las escenas del día. Cuando a mitad del día me sentí como rara, estaba en plena escena y veo al asistente de dirección como doble. Pensé que me iba a desmayar”.

Sin embargo, la actriz se quedó callada e intentó terminar sus escenas del día.

Pero esto no duró mucho tiempo pues Marcelo Dos Santos, Mike, se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Él me sintió muy fría y sintió que estaba temblando, y dijo: ‘esperen, esperen, corten, a Camila le está pasando algo’”.

Lo primero que se pensó es que tenía coronavirus pues “tenía el corazón a mil, estaba sudando, estaba súper mal y no podía respirar bien”.

La actriz se quedó en su casa por varios días y le hicieron la prueba, pero esta salió negativa.

Por eso, luego de algunos exámenes se dieron cuenta de la verdadera causa de su malestar:

“Tenía un broncoespasmo en un pulmón por no cuidarme del frío. Entonces, lo que hace esto es que no deje que llegue suficiente oxígeno al cerebro y por eso los mareos, el corazón acelerado, todo eso. Me salvé del covid-19 pero me dio un broncoespasmo”, reveló.