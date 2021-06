“Queremos paz para nuestro pueblo”: el emotivo mensaje del influenciador Mauricio Rosero durante el paro nacional

El país ya lleva más de un mes en paro. Con marchas y diversas movilizaciones los colombianos han mostrado sus necesidades, que se han acentuado debido a la pandemia del coronavirus que sorprendió al mundo.

Tanto personas del común como famosos se han referido a la situación actual en Colombia. En la lista se encuentran varios influenciadores, y Mauricio Rosero no se ha quedado atrás.

Quienes conocen a Mauricio saben que es un joven que busca motivar a sus seguidores a través del positivismo y la reflexión. Y en esta ocasión no fue la excepción.

Con un corto, pero conmovedor video que publicó en sus redes y que tituló Mi familia es Colombia, el influenciador se mostró orgulloso de sus raíces, pero también, dio su postura frente a los hechos de las últimas semanas.

Las imágenes comienzan con un recorrido por todo el país mientras se escucha la voz de Mauricio de fondo. Allí habla de todos los detalles que hacen de Colombia un lugar especial, capaz de hacer felices a propios y extranjeros.

Más adelante, empiezan a aparecer imágenes de las movilizaciones de los últimos días y es entonces cuando Rosero habla de todo lo ocurrido:

“Colombia, mi Colombia, no se merece el dolor que está sufriendo, el pasado sirve de ejemplo para evitar tropiezos innecesarios y para recordarnos que las veces que no hemos podido solucionar nuestras diferencias a través del diálogo, la acción primitiva expuesta no deja resultados positivos”.

Y continúa: “Hoy somos millones de colombianos los que queremos unión, hermandad, respeto a los derechos de la gente y que la voz del pueblo sea escuchada. Queremos paz para nuestro pueblo”.

El video ha sido comentado por muchos de sus seguidores, quienes han aplaudido su postura y su búsqueda de la paz. Usted lo podrá ver a continuación:

“Hoy somos millones los que queremos paz para nuestro pueblo y no pensamos quedarnos callados para conseguirla”. Las palabras de Mauricio Rosero en ‘Mi familia es Colombia‘ que también podrá ver en YouTube.

Esta no es la primera vez que Mauricio Rosero habla de las situaciones sociales de Latinoamérica. Hace unos meses se refirió a las problemáticas y lucha social de Venezuela con su especial Sueña Venezuela. Sus palabras tocaron el corazón de miles de personas tanto de este país como de otros lugares del mundo.

En la actualidad, Mauricio se encuentra radicado en Estados Unidos y además de ser influenciador, también se dedica a la fotografía, la actuación, la música y el diseño. Su objetivo a futuro es seguir llevando sus mensajes de amor, positivismo, paz y libertad a todos los rincones. “Seguir luchando por llevar un mensaje de libertad a todos los latinoamericanos. Hoy más que nunca debemos ser ejemplo de superación, constancia, disciplina y trabajo”.