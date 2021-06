Recordó los tres delitos que le imputaron. Epa Colombia pidió judicializar a los vándalos, tal y como lo hicieron con ella.

Muchos recuerdan el problema que Daneidy Barrera tuvo con la justicia colombiana.

Tras participar en unos desmanes ocurridos en medio de las protestas de noviembre del 2019, donde incluso se grabó realizando unos destrozos en una estación de TransMilenio, la influencer fue judicializada.

Según ella misma reveló, le imputaron tres delitos: daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo; por los cuales incluso casi termina en la cárcel.

Pero desde hace un tiempo Epa ha demostrado haber aprendido de su error y darle un giro de 180° a su estilo de vida, incluso creando su propia empresa de productos del cuidado capilar.

Y debido a su paso por los estrados, recientemente pidió al Gobierno actuar tan certeramente con todos los vándalos, tal y como lo hicieron con ella.

Esto lo hizo por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde manifestó que “No puedo creer que hay tantos vándalos y no los judicialicen“.

“Me parece injusto amiga porque yo cometí el error y yo no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos y yo si quiero salir adelante…”, expresó la empresaria.

Al compartir el video también envió un mensaje al Gobierno en su descripción.

“El gobierno me cerró todas las puertas y me parece Injusto que los que si hacen daño no les hagan nada. ¿Saben que es lo qué pasa amigas? Que todo lo del pobre es robado”, manifestó.

En la grabación también le manifestó su apoyo a quienes están saliendo a las calles a pedir por sus derechos y un cambio de Gobierno.

