Si no se había dado cuenta, le contamos que Carlos Torres cambió radicalmente de look para un nuevo personaje y ya no se parece en nada a Charly Flow.

Carlos ha sido centro de los comentarios tras el regreso de La reina del flow.

La segunda temporada es emitida por Caracol, y además de Carlos, la producción también es protagonizada por Carolina Ramírez.

En la novela Carlos le da vida a Charly Flow, un artista muy guapo, musculoso, carismático y más.

Sin embargo, el actor ya dejó atrás a este personaje y cambió de look.

Lo hizo, al parecer, para darle vida a su nuevo personaje en La nieta elegida, novela que será estrenada próximamente en RCN.

Así que Carlos dejó atrás los tatuajes y la cabellera oscura, y ahora luce un tono mucho más claro.

Su peinado también cambió, y es que ahora Carlos le dará vida a un joven millonario, caballero y a la moda.

Carlos Torres cambió radicalmente de look para un nuevo personaje y ya no se parece en nada a Charly Flow

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos asegurando que este nuevo look resalta su color de piel y de ojos.

Sin embargo, también se han leído varios comentarios que hacen referencia a que se ve mejor como Charly, y que extrañarán al personaje cuando la producción finalice.

La segunda temporada de La reina del flow comienza con un Charly Flow que ha salido de la cárcel tras pasar cuatro años allí.

Tras su salida, intenta obtener el perdón de sus hijos y el de Yeimy Montoya.

Y aunque sus hijos comienzan a comprenderlo, Yeimy asegura que no ha cambiado y que solo busca hacerles daño. Sin embargo, debajo de esa capa de odio parece que hay mucho amor en su corazón.

“Yo solo puedo decirles que el camino es largo, no se puede cantar victoria todavía. Yo terminé de rodar y creo que no pude conocer en su totalidad a Charly. Este personaje tendrá que pasar por una gran cantidad de situaciones y los televidentes quedarán con la boca abierta porque cada una las enfrentará de maneras diversas”, contó Carlos en el lanzamiento para medios de la segunda parte.

También le puede interesar: