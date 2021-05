Se conocieron fotos de los dos en redes sociales. Mateo Carvajal aclara cuál es su relación con hombre que salió armado en Cali.

Luego de salir del Desafío, reality de Caracol donde salió campeón, Mateo Carvajal se dedicó a las redes sociales.

Así, ha trabajado con otros influencers, publicistas y demás personas del medio.

Una de ellas, fue Rafael Escobar, con quien trabajó en una campaña de influenciadores. El mencionado tiene una empresa, y Mateo trabajó con él en 2019.

Sin embargo, al conocerse la identidad de Escobar una vez lo vieron armado en las calles de Cali, muchos entraron a cuestionar a los influencers que han trabajado con él, incluyendo a Mateo Carvajal.

Por esta razón, Carvajal se tomó un momento de su tiempo para explicar lo ocurrido.

Desde sus historias de Instagram, comenzó por decir que a nadie se le debería juzgar por una foto. Tal como comentó, nadie le pide antecedentes a una persona antes de acceder a fotografiarse.

Mateo Carvajal aclara cuál es su relación con hombre que salió armado en Cali

En su momento, Carvajal se tomó la foto con la mejor intención luego de trabajar con esta persona.

“Me parece una situación delicada porque empiezo a recibir notificaciones en el celular en las que me insultan y me dicen un montón de cosas por una situación en la que yo no tengo nada que ver”, comentó en sus historias de Instagram.

“Cada quien es responsable de las acciones y decisiones que toma. Así mismo es responsable de los errores que comete y lo digo especialmente por lo de él, una persona con la que sí he trabajado”, explicó.

“Fue como en el 2019, porque él tiene una agencia de publicidad y ha trabajado, me ha mandado clientes, hemos hechos videos, pero de allá a que yo sepa qué hace, con quién vive, o qué no hace, pues se sale de mis manos. Yo tengo con él una relación netamente laboral”, agregó.

Visiblemente molesto, Mateo también defendió a otros de sus colegas señalados por tener fotos con esta persona.

“Hay otros colegas del medio involucrados por lo mismo, tirándoles por fotos, pero cuando compartimos una foto no le preguntamos a nadie si es de derecha o izquierda, si es bueno o malo, si se va a portar bien o mal, uno hace las cosas por trabajo y ya”, puntualizó.

