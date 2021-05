El tremendo oso que hizo Catalina Gómez en ‘Día a día’, y todo por culpa de Don Jediondo

De seguro no sabe, ni fue testigo del tremendo oso que hizo Catalina Gómez en Día a día, y todo por culpa de Don Jediondo.

La presentadora colombiana es muy querida por los televidentes, y es que ya lleva varios años al aire en el programa de las mañanas.

Esta semana el programa está celebrando sus primeros 20 años al aire, un tiempo que tiene mucha tela para cortar cuando se habla de anécdotas.

Y justamente, en medio de una entrevista con Pulzo, Catalina recordó un gracioso momento que le ocurrió en el programa, en vivo y en directo.

De acuerdo con la presentadora, cuando estaba recién llegada había una broma que Don Jediondo y algunas personas del equipo les hacían a los conductores. Y por supuesto, a ‘Cata’ se la hicieron varias veces.

La broma consistía en decirle que ya estaban al aire cuando no era así.

Y un día, cuando era en serio, Catalina lo tomó a manera de chiste y comenzó a decir cosas que no debía.

“Sí estábamos al aire. Y yo al aire dije: ‘Ajá, sí, otra vez me la van a hacer No voy a hablar, no voy a volver a caer en la broma de ustedes, cojan oficio’. Hasta que ve mi ponchada en uno de los monitores. Mejor dicho, me hice un ocho, qué angustia”.

Lo dicho por la presentadora colombiana lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 1:20:

Día a día se emite de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana.

Debido a la pandemia los presentadores tuvieron que alejarse del set de grabación, pero muchos esperan que vuelvan pronto, y que tengas a varios invitados en el estudio como sucedía en el pasado.