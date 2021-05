La actriz habló del tema en su cuenta de Instagram. ¿Lina Tejeiro iba a estar en ‘La Pola’, novela de RCN?

Aunque por lo general Lina Tejeiro ha tenido varios contratos con RCN, uno de ellos se canceló a última hora.

Todo ocurrió hace varios años, cuando iba a trabajar en La Pola, novela protagonizada por Carolina Ramírez en 2010.

Si bien Lina no contó cuál iba a ser su papel en esta producción, sí compartió que le habían cancelado el contrato un día antes de comenzar rodaje.

Según recordó en sus historias de Instagram, en aquella época ya tenía libretos y estaba lista para empezar cuando la llamaron un día antes a cancelar.

La explicación que le dieron fue que habían cambiado el perfil físico de personaje. Así, a pesar de haber ganado el cásting, Lina ya no podría interpretarlo.

“Lloré horrible, había quedado en un personaje para una novela de RCN. Me habían mandado libretos, planes de grabación, y un día antes de grabar me llamaron y me dijeron ‘ya no eres tú'”, recordó.

Aunque la pregunta iba dirigida a si alguna vez Lina Tejeiro había perdido un cásting, explicó que no fue el caso, pero se sintió como tal.

¿Qué va a pasar con Quién es la máscara?

Esta es la pregunta que muchos le hacen a la actriz, quien hará las veces de jurado en el reality de RCN.

Tal como se conoció el 26 de mayo, el programa, que se iba a estrenar el 5 de junio, quedó pospuesto.

Si bien el canal no compartió una comunicación expresándolo puntualmente, sí lo dio a entender al anunciar MasterChef para el mismo día y hora de estreno.

Hasta el momento, Lina solo ha expresado que este se transmitirá “próximamente”.