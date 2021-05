El video de Alejandra Azcárate criticando las narconovelas que se ha hecho viral

En las redes se habla de un video de Alejandra Azcárate criticando las narconovelas que se ha hecho viral.

La presentadora colombiana ha estado en el ojo del huracán.

Y es que durante esta semana un avión, relacionado con su esposo, fue incautado con varios kilos de cocaína.

Alejandra no se ha callado respecto al tema, y por el contrario ha asegurado que su esposo es inocente.

Sin embargo, en las redes han habido todo tipo de comentarios, tanto a su favor, como en su contra.

Por ejemplo, en las últimas horas se ha hecho viral un video de la famosa hablando mal de las narconovelas. Y por esta razón, y uniendo lo sucedido con su pareja, ha vuelto a ser centro de los comentarios.

En las imágenes ella asegura lo siguiente: “Todas las series de narcotráfico son las que más rating tienen, las que más consumen ustedes y a mí sí me sacan de ese costal porque a mí esa vaina no me gusta, no la veo, no la consumo, no la avalo, no la chuleo y me ofende”.

En una entrevista con W Radio, la actriz y presentadora reveló que su esposo no es el dueño directo del avión incautado.

“El avión jurídicamente no le pertenece ni a mi esposo, ni a Fernando, ni a la empresa. Es un contrato en comodato, haz de cuenta como si estuviera en un arriendo por prestación de servicios. Pero en términos prácticos podemos decir que pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo”.

También reveló que su pareja no es quien se encarga de la empresa y de los vuelos del avión.

“El control del avión lo tiene la empresa, la administración del avión la operaba el socio de mi marido. Mi marido lo único que hacía era volar el avión porque él es publicista con una trayectoria intachable, y su pasión es el vuelo. Así que es un aficionado y un apasionado, nada distinto”.