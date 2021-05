El exsacerdote reveló algunos detalles de su vida sentimental. “Fue como un rayo de luz así, quedé flechado”, Alberto Linero habla de la mujer que lo enamoró.

Tras poco más de dos años en el que Linero anunció que se retiraría del sacerdocio, ahora habla abiertamente de su corazón.

Así se pudo ver en una reciente entrevista que concedió para el programa de entretenimiento ‘La Red‘, donde reveló algunos detalles de la relación amorosa que tiene.

Según confesó, tiene una relación hace un año y medio, con una mujer que conoció 20 años atrás.

Alberto Linero habla de la mujer que lo enamoró.

“La conocí creo que en Bogotá, yo estaba recién ordenado. Fue como un rayo de luz así, quedé flechado. Ella no me paró bolas y yo siempre he sido muy estricto, los que me conocen saben que soy muy estricto. Entonces yo nunca me permití decírselo ni nada, pero yo le tiraba así los ojitos, pero ella no”, expresó Linero.

Comentó que en ese entonces, dicha mujer se encontraba casada, pero que ahora es libre para recibir su amor.

“Conocí a su esposo, una buena relación y nada, con el tiempo nos dejamos de ver. Ahora yo necesité una ayuda en medio del trabajo que hago y ella comenzó a trabajar conmigo, volvimos a acercarnos y ahí comenzó todo”, reveló.

Para finalizar manifestó estar tragado y que es una mujer maravillosa. Eso sí, sobre su nombre no dijo nada.

“Fue como un rayo de luz así, quedé flechado”, Alberto Linero habla de la mujer que lo enamoró.