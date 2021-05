Así lo reveló en conversación con Caracol. A actriz de La reina del flow le envían constantes insultos por culpa de su personaje en la serie.

Una de las producciones más vistas en el canal, junto al Desafío The Box, es La reina del flow 2.

La producción regresó con una nueva temporada tras el aplastante éxito de la primera. La historia, llena de romance, música y drama, despierta muchos sentimientos entre los televidentes.

Prueba de ello es que a la actriz Luna Baxter le llueven fuertes mensajes en redes por su personaje.

Al parecer, hay quienes no diferencian entre la ficción y la realidad, y le lanzan agravios por su interés en Charly Flow (Carlos Torres).

Así lo compartió la misma Luna Baxter en entrevista con Caracol Televisión.

Allí, contó que la tratan con insultos y la amenazan por si se le ocurre “quedarse con Carlos” por su papel de Silvia en La reina del flow.

“Decían algo como, ‘mal nacida no te metas con Carlos porque él es mío’. Ese tipo de mensajes me llegan todo el tiempo y yo le se los envío a Carlos y le digo ‘mire, si me pasa algo es culpa suya’”, reveló la actriz.

En medio de todo, ella prefiere tomarlo con algo de humor.

La reina del flow 2 se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m., después del Desafío The Box.