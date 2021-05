¿Agarrón entre Laura Londoño y Mabel Moreno fue por Iván López? Una duda que salió a flote y que fue respondida por Laura.

Las actrices colombianas han vuelto a ser tema de conversación gracias al estreno de la nueva versión de Café con aroma mujer, que se puede ver todas las noches por RCN.

Y es que hace un tiempo nacieron rumores respecto a que ambas tuvieron una fuerte pelea en medio de las grabaciones de La ley del corazón.

Justamente, de eso habló la nueva ‘Gaviota’ en medio de una entrevista con ‘Diva Rebeca’.

En la conversación, ‘Diva’ le preguntó si su mala relación tendría que ver con un hombre, exactamente con Iván López, quien fue pareja de ambas actrices.

“Yo salí con él, hace mucho tiempo“, confesó Laura y fue entonces cuando ‘Diva’ le preguntó si aquella historia de amor pudo haber molestado a Mabel.

Y de inmediato, Laura dejó claro que no tenía nada que ver con su situación.

“No, sabes que no creo que fuera por eso. No, no, no. Primero, eso fue hace muchísimos años, de verdad, fue hace mucho rato… hace 8 años. Fueron dos meses de salida, no fue más”.

Además, aprovechó el espacio para hacer la siguiente confesión: “Uno tiene que besar muchos sapos antes de besar al príncipe. Perdón, Iván, yo te quiero, te adoro, eres un lindo, pero no”.

¿Agarrón entre Laura Londoño y Mabel Moreno fue por Iván López?

Respecto a los verdaderos motivos de la discusión, Laura contó que todo se dio antes de comenzar las grabaciones de La ley del corazón 2.

En un comienzo la actriz le dijo que no al proyecto y por eso buscaron a otra actriz para el protagónico: Mabel.

No obstante, Laura decidió volver, lo que al parecer molestó a Mabel, pues de cierta manera le quitó el papel principal.

La actriz comentó que aunque en un principio su relación no fue la mejor durante las grabaciones, el tiempo se encargó de acabar todo tipo de molestias. Y aunque no son amigas, al parecer, tienen una buena conexión laboral.