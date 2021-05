La trágica muerte de la hermana de ‘Tatica’: una historia que pocos televidentes del ‘Desafío’ conocen

De seguro no sabía acerca de la trágica muerte de la hermana de ‘Tatica’, pero algunos la recordaron luego de su eliminación del Desafío.

La participante salió en medio de muchas lágrimas, y es que todos sus compañeros le tomaron bastante cariño.

Además, los televidentes se mostraron muy tristes por su salida, pues para ellos, ‘Tatica’ debió ser una de las ganadoras del reality de Caracol.

Los espectadores comentaron que además de un corazón grande, ‘Tatica’ es una mujer con una historia de vida dura y que ha sido capaz de superar cualquier obstáculo.

Por eso, algunos recordaron uno de los primeros episodios del reality, cuando se refirió a uno de sus momentos más dolorosos de la vida: la muerte de su pequeña hermana.

La participante reveló que un día, en el río, la pequeña fue arrastrada por la corriente.

Además, ella solo tenía nueve años.

“Mi mamá sufrió mucho, sobre todo porque le tocó lidiar con la muerte de una hija que no encontraban. Finalmente la encontraron pero tuvo que dejarla enterrada en la finca. No quedó ningún recuerdo de ella, mi mamá no tiene fotos, no tiene nada”, le contó a algunos compañeros de Omega.

Desde entonces, muchos halagaron su valentía y mandaron toda su energía para que superara todas las pruebas. Sin embargo, no logró terminar el Desafío a muerte.

Pero a pesar de todo, ella se fue con la buena actitud que siempre la caracterizó.

“Lo mejor que me ha podido dejar el Desafío han sido ellos. Me han enseñado tanto, porque son unas personas muy humanas y reales, porque cuando teníamos que decirnos las cosas siempre nos las dijimos de frente, porque siempre fuimos muy unidos. Me llevo a todos en el corazón y espero volver a encontrarlos algún día”.

