La cantante y actriz reapareció totalmente recuperada. Lady Noriega habla de la COVID-19 tras salir de una UCI: “no se la deseo a nadie”.

En sus redes sociales, Lady Noriega compartió un video donde habla de su contagio de coronavirus.

Durante los 3 minutos que dura la grabación, Noriega cuenta que ya está bien, y está haciendo algunas terapias para recuperarse por completo.

Aseguró además que la COVID-19 es una enfermedad que no le desea a nadie.

Recordemos que Noriega pasó varios días internada, y después continuó en su casa con oxígeno.

“Dios quiera que Colombia y el mundo entero puedan tener un control sobre esta enfermedad de la que desconocemos tanto”, dijo, y agradeció las oraciones que han hecho a su nombre.

Este fue el video en cuestión:

Días atrás, Noriega habló de su contagio.

“Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín. Si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial. Mi contagio fue en Medellín. No me responsabilizo [de quienes] aseguran cosas que no pasaron”, escribió Noriega en un post de Instagram.

También allí aprovechó para mencionar que el virus había sido “una creación del hombre”.

“Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente pero aun más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”, escribió en otra publicación.

Estas fueron las publicaciones donde dijo lo mencionado.