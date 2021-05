La presentadora ya no teme hablar de ello. Mónica Rodríguez volvió a dar pistas del medio de comunicación donde la censuraron: “no podía opinar”.

Más de una vez, los admiradores de Mónica Rodríguez sospecharon que su salida de Caracol no había sido casual.

Y es que la presentadora siempre ha sido abiertamente crítica con lo que sucede a nivel político en el país.

Como ciudadana, no teme expresar su pensar en redes sociales.

Esto contrasta mucho con las posturas de sus colegas, que en muchos casos no toman partido, ni expresan su verdadero pensar.

Ahora, la presentadora vuelve a dar pistas de que en un “trabajo anterior” le habían dicho que no podía “trinar” ciertas cosas, pues iba en detrimento del buen nombre de su sitio de trabajo.

“A mí una vez me dijeron que les preocupaba el buen nombre de la empresa si me volvían a contratar y si seguía trinando así. Y bueno, allá usan los micrófonos (no las redes personales) para decir cosas peores y ahí siguen”, compartió en Twitter.

De igual manera, se “disculpó”, de cierta forma, con un televidente que le recordó que ella lo había bloqueado por un comentario.

“Mónica, ojalá lea esto: alguna vez cuando presentaba el ‘matutino del molusco’ le hice una crítica en instagram y me bloqueó. Hoy al verla, la aplaudo y admiro cada vez más por sentirla comprometida con el dolor y el cansancio que estos gobiernos nos generan. ¡Mi Admiración total!”, anotó un seguidor.

En respuesta, Mónica dejó claro que la censura sí estaba presente en dicho canal.

“Siempre he sido crítica de la situación social y política del país. Lo que pasa es que antes no podía opinar tan libremente de esos temas. Pero he sido la misma desde chiquita. Detesto las injusticias.”