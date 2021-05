El presentador de RCN conversó en Yo, José Gabriel. Desgarrador testimonio de Felipe Arias: vio la muerte de cerca en una sala de reanimación.

Como muchos saben, el presentador de RCN sufrió un infarto.

Este comenzó cuando hacía una entrevista. Desde la noche anterior se estaba sintiendo mal, pero no pensó que fuera tan grave.

El día del infarto alcanzó a hacer la mencionada entrevista, y al terminar sus compañeros le llamaron una ambulancia.

En el hospital le contaron a Arias que tenía algunas arterias del corazón bloqueadas.

Esos instantes de angustia fueron parte de lo que compartió en conversación con José Gabriel en su programa de entrevistas Yo, José Gabriel.

Arias recordó cómo en ese momento pensó que serían sus últimos instantes.

Además, los médicos fueron claros al hacerle saber que su diagnóstico no era bueno.

Siempre tuvo claro que no quería morir aún: “en la sala de reanimación le decía a los médicos: ‘no me dejen, me estoy hundiendo más, no me dejen ir'”, tal como se escucha en el siguiente video.

Después de salir bien de su operación, Arias tenía miedo de dormir, pues sentía que no se iba a despertar.

No obstante, la amarga experiencia le dejó un deseo de seguir adelante y de “ser mejor persona”, en sus propias palabras.

Además de esta entrevista, Arias ya había comentado en Twitter que ahora tenía que cambiar su alimentación.

Ahora tengo algunos impedimentos físicos y de alimentación pero soy más feliz. Dios está aún más presente en mi vida. Mi corazón está un poco remendado pero mi alma fortalecida. No tengo cómo agradecerles a tantas y tantas personas por las oraciones. Los quiero ❤️nunca rendirse💪 — Felipe Arias (@FelipeArias71) April 10, 2021

Esto, para evitar nuevos taponamientos en sus arterias, posibles causantes de un nuevo infarto.

“Ahora tengo algunos impedimentos físicos y de alimentación pero soy más feliz. Dios está aún más presente en mi vida. Mi corazón está un poco remendado pero mi alma fortalecida. No tengo cómo agradecerles a tantas y tantas personas por las oraciones. Los quiero”, escribió el presentador.

De igual manera, Arias ahora debe mantener su salud con varios medicamentos.

“Quedé como de quince, pero no de quince años, sino de quince pastillas diarias. A mi esposita le debo la vida, mis hijitos, mi mamá que estuvo tan angustiada. No tengo cómo pagarles. Mil y mil gracias”, comentó en su cuenta de Instagram durante sus primeros días de salida.

En medio de todo, el periodista de 50 años está feliz de tener una nueva oportunidad.