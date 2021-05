Laura Olascuaga no salió bien librada de esta pasarela. El desfile que le bajó puntos a Colombia en Miss Universo.

Sin duda, el reinado todavía tiene muchos críticos, pues las mujeres deben desfilar y ser vulnerables ante los ojos del mundo entero.

Ellas lo saben, y la pasarela en traje de baño es una de las más difíciles.

Justamente, Laura Olascuaga, representante de Colombia en Miss Universo, perdió varios puntos al desfilar.

De acuerdo con expertos en la materia, la Miss Universe Colombia parece haber perdido puntos pues sus cirugías eran “evidentes”.

Por esta razón, está en el número 16 según la calificación que le dan en Missology.

Otros aseguran que su caminar fue exagerado, a pesar de que tiene uno de los mejores cuerpos entre las 21 elegidas.

Así fue la pasarela de la colombiana:

El desfile que le bajó puntos a Colombia en Miss Universo

Aun así, las opiniones son encontradas, pues para muchos en cambio este desfile le sumó puntos a Colombia.

Tanto así, que salió elegida de primera entre las 21 elegidas de la primera ronda.

Además, en redes muchos apoyan a la colombiana, que lució sus largas piernas en un bikini fucsia.

En contraste, uno de los desfiles donde se lució la colombiana fue en el traje típico.

Sin embargo, los buenos deseos no fueron suficientes, ya que la participante colombiana no logró pasar la segunda ronda de finalistas. Colombia este año no logró obtener la corona para el país.