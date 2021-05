La instagramer y empresaria recordó el tema en sus redes. Epa Colombia recordó los años en que luchó contra la drogadicción.

En su vida, Daneidy Barrera ha pasado por muchas cosas.

Hoy en día es empresaria y muchos la ven como ejemplo para salir adelante, pero su pasado no le auguraba el éxito actual.

En su cuenta de Instagram, Daneidy se sinceró respecto a su adicción.

“Amiga, yo consumí todas las drogas que existen. Empecé en el colegio porque una amiga me ofreció. En una fiesta cuando tenía 15 años me ofrecieron un polvo blanco, esa fue la droga que más me generó adicción”, recordó.

Además de la cocaína, Epa Colombia consumió ácidos y marihuana.

Poco tiempo más tarde comenzó a robar para financiar su propio consumo.

“A mí me gustaba ir a donde los hombres, me veían bonita y les sacaba plata y los celulares, después me volví adicta, muy viciosa”, recuerda.

Así mismo, Daneidy habló de las secuelas físicas que la droga le estaba generando.

“[Yo] tenía problemas físicos. No podía hacer ejercicio porque se me venía la sangre. En esa época estaba muy flaca. Yo pensé que nunca iba a salir de las drogas. Yo empecé a los 13 años y eso es muy fuerte, no se lo deseo a nadie”, dijo.

De igual manera, asegura que aún hoy es muy ansiosa, y todavía tiene algunas conductas de las que se arrepiente, aunque no están relacionadas al consumo.

Sin embargo, sigue trabajando por mejorar.