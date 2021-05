¡Fue su regalo de cumpleaños, y no dudó en mostrarlo en Instagram! Humorista de Sábados felices presumió su “carrazo” nuevo.

Jhovanoty, conocido por sus rutinas humorísticas en Sábados felices y en Tropicana, se mostró dichoso con su carro nuevo.

¿Y cómo no? Se trata de un Mercedes Benz descapotable, en el cual salió a pasear con su esposa.

Según anotó en la publicación, se lo autoregaló él mismo, y hace rato quería darse un regalo así de significativo.

“En todos los cumpleaños que he vivido, nunca me había hecho un regalito de mí, para mí… En este ‘happy, happy’ sí me consentí con este ‘chiquitín’. Hoy celebro mi cumpleaños número 34, con salud y dándole gracias a Dios, por usted que está leyendo esto… Y me apoya en cada bobada que se me ocurre”, escribió Jhovanoty.

También, para quienes le han preguntado por su esposa, aclaró que no se ha separado.

“Por mi familia hermosa, que todos los días me llena de amor… Y me impulsa a ser mi mejor versión. Posdata: obvio no, ¡no me he separado de mi hermosa flaca! Es el amor de mi vida”, escribió.