¡Ni Carrasquilla se salvó! ‘El Gordo’ Benjumea le dedicó un sarcástico comentario antes de morir

¡Ni Carrasquilla se salvó! Y es que ‘El Gordo’ Benjumea le dedicó un gracioso comentario en una de sus últimas apariciones.

Muchos colombianos están tristes tras conocer la muerte del actor colombiano.

Y además de recordarlo por sus impresionantes personajes, algunos lo han recordado por sus chistes sobre algunos personajes políticos de este país.

Una de sus últimas apariciones fue hace algunos meses, en medio de live con Los Danieles, proyecto en el que participan Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell.

El actor se refirió al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de una forma graciosa, pero sin ser vulgar.

“En No me descubras Cristóbal metí a la Reina Isabel hablando por teléfono y pidiéndole al ministro de Hacienda de Colombia que nos diera platica. Si fuera ahora, sería platica para la pandemia, para estar mucho mejor de lo que estamos. Él es un hombre al que nosotros admiramos mucho, digo yo, casi admiramos mucho; mejor dicho, medio admiramos mucho; mejor dicho, no lo admiramos para qué decimos mentiras”, dijo.

Lo dicho por el actor colombiano lo podrá ver dando clic en el siguiente video:

Desde muy temprano, Carlos Benjumea se dio cuenta de que lo suyo era la actuación.

Por eso, a los 15 años se inscribió y comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Lo hizo a escondidas de su madre, quien no estaba de acuerdo con su proyecto de vida y que hasta lo mandó a prestar el servicio militar para que “enderezara” el camino.

Sin embargo, el actor continuó con su carrera y le dio vida a decenas de personajes.

“Fue una delicia, hice de cura, de marido cornudo, de profesor de francés, de todo y lo he hecho con una dicha y alegría que nadie se imagina. ¡Cuánto lo he gozado!”, aseguró en medio de una entrevista con Radio Nacional de Colombia hace unos años.