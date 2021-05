La presentadora de Día a día se sinceró. Catalina Gómez compartió sentido mensaje para su mamá e hizo llorar a sus seguidores.

Como algunos saben, Catalina Gómez vivió un duro momento familiar hace 12 años.

La presentadora se encontraba en embarazo de su hija mayor, y en ese momento su mamá luchaba contra un cáncer.

Faltando pocos meses para que naciera su bebé, la presentadora perdió a su mamá.

Este relato es uno de sus más personales, y ha hablado de lo ocurrido en contadas entrevistas.

Por esta razón, el mes de las madres es una época difícil para ella.

Sin embargo, procura enfrentarlo con el buen recuerdo que tiene de su mamá, a quien homenajea cada cierto tiempo en sus redes.

“Parece mentira que hoy hace 12 años que no te veo, que hoy hace 12 años te fuiste a la que me decías es “la verdadera vida”. Pero aunque pasan los días y los años, no hay uno solo en el que no te tenga presente con tus enseñanzas de amor infinito e incondicional, de bondad, de generosidad y de fortaleza! ¡Tuve, o mejor, tengo en el cielo, a la mejor mamá del mundo! Y si ustedes tienen la dicha de tener la suya al lado, ámenla y valórenla”, anotó la presentadora.

Al leer sus palabras, muchos se conmovieron, pues varios de sus seguidores recordaron a sus propias mamás.