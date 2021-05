Para quienes son fanáticos, les contamos que un querido personaje de Pa’ quererte tendrá su propia serie.

Muchos televidentes quedaron tristes con el final de Pa’ quererte, y es que estaban tan pegados a la producción, que querían más y más capítulos.

Y para ellos hay una buena noticia. Y es que Dany tendrá, o mejor dicho, ya tiene su propia serie virtual.

Se trata de La maestría de Dany, que lleva a los televidentes al pasado, pues muestra a una Dany que tiene que trabajar muy duro para poderse pagar la maestría, luego de haberle prestado el dinero de la misma a Mauricio, y quien no pudo pagársela pues terminó en la quiebra.

El primer capítulo ya se encuentra en YouTube y fue estrenado el pasado 6 de mayo.

Es un episodio muy corto, pues no llega ni a los diez minutos, y muestra a Dany trabajando como mensajera, justamente, pensando en ganarse la vida y de paso, pagar la maestría.

Además, en el primer capítulo también aparece el querido Sebastián Martínez, quien en la novela le dio vida a Mauricio, así que la felicidad de los televidentes valdrá por dos.

El primer episodio de la serie lo podrá ver dando clic en el siguiente video:

Algunas personas ya han comentado en las redes, asegurando que ella también se merece su propia serie, pero en la televisión.

Sin embargo, aunque esto no está confirmado, lo cierto es que Dany, o mejor dicho, Juliette Pardau, volverá pronto a la pantalla chica para protagonizar La nieta elegida, también novela de RCN.

Hasta la misma Juliette habló acerca de su personaje hace unas semanas en una entrevista con el mismo canal.

“Estoy feliz con este reto porque es la primera vez que tengo que encarnar a un personaje que, quizás, no toma las decisiones correctas y hace cosillas que no están tan bien. Sin embargo, no quiero juzgarla para que después saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo, con los libretos y con todo lo que rodea la historia”.

Hasta el momento el canal no ha confirmado una fecha para su lanzamiento, pero como las grabaciones empezaron hace algunas semanas, muchos televidentes creen que se convertirá en el reemplazo de Café con aroma de mujer, que justamente se lanzará esta semana.

