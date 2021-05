Demostró su gran corazón. La Liendra sorprendió a un vigilante con un gran regalo.

Por estos días el influencer Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, ha sido muy comentado en redes sociales.

Su apoyo a las diferentes jornadas de protestas, donde incluso se le vio participando y repartiendo helados a los marchantes, ha sido muy comentado.

Ahora ha dado de que hablar, todo por un gran regalo que le dio al hombre que trabaja en la labor de portero en la unidad residencial donde habita el youtubes.

Liendra le obsequió una moto, que según comentó, el hombre necesitaba, pues días antes habían tenido una conversación en la que le confesó algunos problemas económicos que tenía.

Entre estos, le comentó que gran parte del sueldo se le iba en transporte, por lo que decidió regalarle una motocicleta.

Fue por su cuenta de Instagram donde Gómez mostró las imágenes del momento en que le hizo el obsequio al trabajador.

La Liendra sorprendió a un vigilante con un gran regalo.

La Liendra denunció amenazas por apoyar las marchas.

Tras su apoyo al paro recibió algunas amenazas por parte de inescrupulosas personas.

Así lo reveló por medio de sus historias de Instagram, donde detalló que desde el primer día en que salió, personas se le acercaron a amedrentarlo.

“He estado metido en esto de las marchas, el primer día me amenazaron brutal, me amenazaron de que me iban a pelar”, manifestó

Incluso, detalló que Instagram lo estaría censurando con muchas de sus publicaciones, pero que él seguirá usando sus seguidores para visibilizar lo que pasa.

La Liendra sorprendió a un vigilante con un gran regalo.