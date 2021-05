Según dice, esa es su manera de manifestarse. Jéssica Cediel lloró y se mostró muy afectada por la situación en el país: pidió oraciones en redes.

Por estos días, la situación de Colombia sigue siendo tensa.

Luego de una semana entera de paro, los choques entre policía y ciudadanos no se han hecho esperar.

En su cuenta de Instagram, Jéssica Cediel ha pedido oraciones y paz para el país.

Recientemente, se sinceró respecto a la angustia que ha sentido y pidió que las personas dejen de señalarse entre sí.

Además, aseguró que su manera de aportar es a través de la oración, y no mediante compartir videos y publicaciones.

“Si le añade más candela o si por el contrario le añade más agua para apagar esta llama de división y de dolor que tenemos en este momento en Colombia, yo he preferido hacerlo a través del amor, de la oración, de los pensamientos positivos porque yo creo que Colombia es un excelente país. Me duele mi país, me duele mi gente, me duele el Gobierno, me duelen las instituciones, me duele ver tanto mierde…”, comentó.

Este fue su mensaje completo.

Jéssica Cediel lloró y se mostró muy afectada por la situación en el país: pidió oraciones en redes