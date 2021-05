El cantante vuelve a dar de qué hablar. Jessi Uribe “le dio la espalda y negó” a Álvaro Uribe, dicen sus seguidores por un controvertido mensaje sobre el paro.

El cantante, al igual que otros famosos del país, usó sus redes sociales para hablar de la situación que está viviendo Colombia tras la fallida reforma tributaria que estalló toda una polémica.

Pero además de hablar de las movilizaciones, también dejó claro que no tiene ninguna ideología política.

Sus palabras generaron toda clase de comentarios, y es que, tan solo el año pasado, el cantante confesó su admiración por Álvaro Uribe en medio de una entrevista con Vicky Dávila.

“Uribe, siempre. […] Siempre me ha gustado ese viejo. Alcancé a votar por él, la primera vez que voté, creo que sí. […] Muy frentero, un guerrero. De todos hablan. De los mejores hablan siempre. […] No me importan [las cosas que dicen sobre él… Le diría] Que vuelva a ser presidente”.

Entrevista con el cantante Jessi Uribe | Semana Noticias #SemanaNoticias | ¿Cómo va con su cuarentena? ¿Qué ha pasado en su vida en estos últimos meses? Jessi Uribe, cantante de música popular, lo cuenta todo en entrevista con Vicky Dávila para Semana Tv. Publicado por Revista Semana en Lunes, 20 de abril de 2020

Sin embargo, con su mensaje en las redes dejó claro que no está del lado de nadie.

“Para que dejen de estar hablando tanta vaina. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista, ni del duquismo”.

Además, agregó que: “Si en algún momento hablé de política, me arrepiento. Soy cantante y debo llevar un mensaje con mi música. Esa es mi bendición”.

De esta manera, parece que dejó claro que todo lo dicho en el pasado se debe quedar allí.

Jessi Uribe “le dio la espalda y negó” a Álvaro Uribe, dicen sus seguidores por un controvertido mensaje sobre el paro

Lo dicho por el cantante ha generado toda clase de comentarios.

De acuerdo con varios de sus seguidores, fue una manera de “bajarse del barco”, justo en un momento en el que han atacado mucho al expresidente por sus comentarios en las redes respecto a la presencia militar durante las movilizaciones.

Otros, en cambio, lo defendieron por su postura y por abstenerse de hablar de temas políticos.