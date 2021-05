De seguro no sabía esta historia, pero este fue el tremendo oso que hizo Laura Acuña en televisión, en vivo y en directo.

La presentadora es una de las más queridas de la pantalla chica.

Pero además de eso, también es una de las más comentadas en las redes sociales.

Muchos la extrañan en la televisión y esperan verla pronto.

Pero por ahora, están pendientes de cada publicación que hace en redes o entrevista que concede.

Justamente, durante esta semana se convirtió en una de las estrellas de la nueva edición de la revista 15 Minutos.

Allí estuvo hablando sobre diversos aspectos de su vida, pero además, también reveló cuál fue su peor oso siendo presentadora.

“El peor oso que he hecho en público fue alguna vez cuando presentaba entretenimiento, salió el nombre de una canción en francés… y ni idea cómo se pronunciaba”.

El tremendo oso que hizo Laura Acuña en televisión, en vivo y en directo

Cabe mencionar que esta no ha sido la primera vez que ha hablado de sus vergüenzas tanto en la televisión como en la vida diaria.

Por ejemplo, hace un tiempo, en una entrevista con Lo sé todo, la famosa contó un oso más personal.

“Estábamos en un centro comercial haciendo unas fotos para el formulario del jardín y ella [Helena], de un lado a otro del pasillo, le pareció divertidísimo decir que se había echado un pedito. ¡Gritaba de allá a acá! La gente que estaba ahí no podía de la risa y yo, llena de pena. Yo creo que estaba morada, azul, verde, de todos los colores porque ella no le vio malicia, pero uno no dice eso”.

Además, en esa entrevista también dejó claro que ya había pasado por tantos momentos vergonzosos, que le había perdido el miedo a hacer el oso.

#LoSéTodo – Uno de los peores 'osos' que ha pasado la presentadora Laura Acuña La presentadora Laura Acuña se confesó en #LoSéTodo y contó la divertida historia de un 'oso' que pasó hace algunos días 😂🙈 Publicado por Lo Sé Todo Colombia en Sábado, 10 de agosto de 2019

En la actualidad, Laura se encuentra enfocada en sus hijos, Helena y Nicolás.

Pero además de eso, también es influenciadora de varias marcas en las redes.

Tras su salida de RCN se especuló que llegaría Caracol, pero lo cierto es que, por ahora, la famosa sigue alejada de la pantalla chica.