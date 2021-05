Lo admitió con sinceras palabras. Actor de Diomedes se arrepintió públicamente de haber votado por Duque.

Por estos días de paro nacional, muchos famosos han hablado abiertamente de sus posturas políticas.

Curiosamente, solo algunos pocos se han desmarcado del uribismo, corriente con la que muchos simpatizaron en época de elecciones, pero que han preferido mantener en silencio ahora que el país entero le reclama al Gobierno.

No es el caso de Aco Pérez, quien desde sus redes sociales compartió una honda reflexión.

Y es que el actor, recordado por novelas como Diomedes o La Cacica, admitió que se había equivocado.

“Pude haberme quedado callado como muchos o aceptar la sugerencia de mis amigos de no publicarlo para no “perder” seguidores como me decían, pero creo que es más importante mostrar mi postura con lo qué está pasando en nuestro país. (…) Hoy el país da miedo, está sin control, no hay respeto por las instituciones ni por quienes nos gobiernan, jamás había visto un presidente tan irrespetado y eso que hemos tenido otros que creíamos peores (…) Se está cayendo en una anarquía que asusta, hoy públicamente me arrepiento de haber contribuido en su momento de una u otra forma para que este nefasto gobierno llevara las riendas de nuestra nación”, dijo.

Este fue su mensaje completo:

Al igual que el actor, en los últimos días hemos visto a muchos famosos de derecha ponerse en posiciones más centrales.

Recientemente, Jessi Uribe también indicó que se sentía mal por haber opinado de política en el pasado.

Si bien también se desmarcó de la izquierda, también aprovechó para alejarse de Uribe y Duque.