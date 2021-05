El cantante dio un paso al costado. Jessi Uribe asegura que no es uribista, y se “arrepiente” de haber opinado de política en el pasado.

Aunque muchos sabían de su simpatía con el Gobierno actual, el cantante se desmarcó.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Jessi Uribe comentó que no era “ni de izquierda, ni de derecha”.

“Quiero decirles algo y ojalá lo repliquen pa’ que dejen de estar hablando tanta vaina. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista ni del duquismo”, opinó en un corto mensaje.

De igual manera, Jessi Uribe no solo se desmarcó de cualquier sector político.

También admitió que se arrepentía de haber tomado posturas en el pasado, como se sabe que le ha ocurrido.

“Si en algún momento opiné de política me arrepiento, soy cantante y debo llevar un mensaje con mi música. Esa es mi bendición. Soy colombiano y me duele la guerra”, agregó.

Por último, comentó que no le gustaba la guerra, ni los enfrentamientos que estamos presenciando en el país.

“Dios los bendiga siempre y bendiga enormemente sus vidas”, finalizó.