“No más ataques al pueblo”: Luisa Fernanda W se manifestó tras el asesinato de un joven de 21 años en Cali, donde se realizaba una velatón.

La influenciadora no se quedó callada ante la oleada de masacres contra la población civil que la policía y el Esmad han cometido en los últimos días.

En su cuenta de Instagram, Luisa, quien no suele hablar de estos temas, no se quedó callada y compartió un mensaje de no violencia.

Especialmente tras la muerte de Nicolás Guerrero, un joven de 21 años asesinado durante una velatón en Cali.

En un video en directo quedó la evidencia de cómo le dispararon mientras se manifestaba de manera pacífica.

“Hoy quiero alzar mi voz y decirles que no podemos permitir y justificar tantas muertes”, anotó en un largo y sentido mensaje. “No se necesita saber mucho de política para ver lo que está pasando”.

Lea también: Adriana Lucía se despachó con los artistas “florero” que “no dicen mucho”

“No más masacres, visibilicemos la realidad, no más muertos. Cómo es posible que ayer en un live miles de personas presenciaran la muerte de un inocente? Esto no es justo, no más sangre. Por favor, no le hagan más daño a la gente que marcha pacíficamente, no más ataques al pueblo“, concluyó.

“No más ataques al pueblo”: Luisa Fernanda W se manifestó tras el asesinato de un joven de 21 años

Recordemos que las ONG ya hablan de más de decenas de muertos en las diferentes ciudades colombianas.

Así las cosas, muchos reclaman atención internacional luego de que el Gobierno no se manifestara frente a los asesinatos cometidos por parte de los uniformados.

Una historia personal

Algo a tener en cuenta en la manifestación de Luisa Fernanda W, es que a ella le toca el tema de manera personal.

El 7 de febrero de 2019 falleció Legarda, su novio, por un disparo en un fuego cruzado.

En ese momento, la youtuber organizó un concierto en su memoria con la consigna de paz para Medellín, una ciudad especialmente azotada por la violencia.