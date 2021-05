La pandemia no da tregua en los hogares colombianos; Jéssica de la Peña compartió su tristeza tras perder a alguien de su familia por cuenta del coronarivus.

La presentadora reveló días atrás que ella y su familia estaban contagiados, y se encontraban pasando por un momento muy difícil.

Ella, su esposo y los niños se contagiaron, pero todos se recuperaron satisfactoriamente, menos su suegra.

Lastimosamente, fue ella quien falleció este fin de semana luego de que se complicara su estado de salud.

“La verdad es que sí, mi familia y yo estamos pasando por un momento muy difícil, tiene que ver con covid. Mi esposo y yo ya estamos bien, los niños están bien, pero a mi suegra y a mi esposo les dio muy duro”, contó la presentadora de RCN en un video previo al anuncio de este fallecimiento.

Recientemente, compartió un sentido mensaje para su suegra, con quien al parecer se llevaba de maravilla.

“Mi suegra, mi segunda mamá, mi amiga, mi alcahueta, mi compañera. Me abriste las puertas de tu vida y de tu corazón. Extrañaré hacerte visita en el cuarto por las noches, compartir gustos y comida, hacer planes. Entrar a la casa y saber que no vas a estar más, es muy duro!! Hasta el final mantuvimos la fe y esperanza de que tú como siempre, “resolverías”. Pero Dios te quiso a su lado y no hay nada que cuestionar. Con el corazón partido en mil pedazos acepto tu partida, luchando como la guerrera que eras, hasta el final”, fue parte de su mensaje.

De igual manera, Jéssica de la Peña agradeció al personal médico por su labor durante los últimos días de su ‘negra adorada’.

“Nos volveremos a encontrar cuando me toque ir de paseo al cielo, por ahora, miraré hacia arriba”, agregó.