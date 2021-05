Si no ha visto los comentarios, le contamos que un participante del Desafío cometió un grave error y los televidentes lo celebraron en las redes.

Se trata de ‘Gago’, quien hace parte del equipo Alpha.

Durante esta semana el participante fue sentenciado por primera vez por los competidores de Omega.

Por esto, tenía que usar un chaleco permanentemente, incluso para dormir.

Sin embargo, en el capítulo más reciente Andrea Serna fue la encargada de revelar que ‘Gago’ se lo quitó.

Al parecer, mientras dormía decidió soltarlo y por esto, parte del mismo quedó a un lado de su cama.

El competidor lo negó y afirmó que simplemente lo había soltado un poco.

Como respuesta, la presentadora resaltó que podía poner nuevamente el video.

Finalmente, ‘Gago’ aceptó su error y afirmó que se haría responsable por las consecuencias.

La decisión del programa fue castigarlo en el Desafío a muerte, haciéndolo salir dos minutos después del resto de los competidores.

Para muchos, el castigo fue “un poco exagerado”, teniendo en cuenta que se trataba de una importante prueba.

No obstante, otros celebraron la situación, pues incumplió una regla y “se confió de su antigüedad”.

Algunos hasta insinuaron que la situación fue planeada, pues creyeron que ninguno de los participantes podría superarlo en igualdad de condiciones.

#DesafíoTheBox | Gago debía portar en todo momento el chaleco, pero al dormir lo utilizó cómo almohada incumpliendo las reglas y por eso asumió las consecuencias. https://t.co/Jp5I9ul3ME — El Desafío (@DesafioCaracol) April 28, 2021

Vale la pena mencionar que esta no es la única razón por la que el deportista se ha convertido en tendencia desde que entró al programa.

Y es que durante los primeros capítulos se hizo público que terminó con su novia.

Entre los rumores se dijo que Gago habría estado con algunas de sus compañeras de Gamma y que eso habría generado la separación.

Y aunque esto no ha sido confirmado, Valentina Ortiz, su ex, sí aclaró que su relación terminó por una infidelidad. Lo hizo a través de sus redes sociales.

La joven participó junto a él en la edición del 2017 y desde entonces estaban juntos.

En el 2017, ‘Gago’ llegó a ser finalista de la versión realizada en ese momento.

Pero sus destrezas y físico no le alcanzaron para ganar, pues Mateo Carvajal se convirtió en el vencedor. Incluso, Mateo volvió al Desafío The Box, pero no pasó de la primera ronda.

En cambio, ‘Gago’ si logró pasar la primera prueba del reality de Caracol y se convirtió en el capitán del equipo Gamma, que se desintegró hace varias semanas y por ello pasó a ser integrante de Alpha.