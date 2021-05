Sigue la polémica con el noticiero. Con video, Noticias RCN quiso aclarar informe sobre Cali, pero les llovieron más críticas.

Gran revuelo se desató luego de que en la emisión de las 11:30 de Noticias RCN de este viernes 30 abril, se transmitiera un reporte en el que aseguraron que decenas de caleños salieron a las calles a “celebrar” que el presidente de Colombia había decido modificar el texto de la reforma tributaria.

El reporte generó indignación en muchos colombianos, quienes por medio de redes sociales expresaron su inconformidad ante lo informado por el canal.

Tanto fueron las críticas, que desde Noticias RCN publicaron un video en el que quisieron aclarar la situación, pero para muchos la respuesta fue peor.

En la grabación el director del noticiero, Jose Manuel Acevedo, aclaró que “hablamos de una reacción de las personas que estaban congregadas y celebraban una victoria de ellos frente al Gobierno, y no un triunfo del Gobierno”.

Además, manifestó que eran consientes que “que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al ejecutivo”.

En Noticias RCN todo el mundo tiene voz y este es el mensaje de @JoseMAcevedo ⬇️ pic.twitter.com/rlflpT8yXf — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 1, 2021

Con video, Noticias RCN quiso aclarar informe sobre Cali, pero les llovieron más críticas

La aclaración ha desatado todo tipo de críticas en redes, donde les siguen manifestando que en Cali “nadie estaba celebrando nada”.

“Mejor no aclaren que oscurece”… “¿Qué parte de NO ESTÁBAMOS CELEBRANDO, NO ENTIENDEN? Estamos unidos como ciudadanos, pero nuestro objetivo es tumbar la reforma, solo cuando se logre si vamos a celebrar”… “No, José Manuel, ahí no había ninguna celebración de nada”, son algunos de los comentarios que generó el video.

No, José Manuel, ahí no había ninguna celebración de nada. O es que hoy siguen celebrando en la Loma de la Cruz, en Cali. Así no es. Necesitan más rigor. Incluso, tendría más altura que salieras a reconocer el error de una interpretación sin fuentes. Cuiden a sus audiencias. — Pacho Escobar (@PachoEscobar) May 1, 2021

¿Qué parte de NO ESTÁBAMOS CELEBRANDO, NO ENTIENDEN? Estamos unidos como ciudadanos, pero nuestro objetivo es tumbar la reforma, solo cuando se logre si vamos a celebrar. 🙌🏼🇨🇴 @JoseMAcevedo @NoticiasRCN @CanalRCN — Cristian Vargas (@crisvargs) May 1, 2021

Con video, Noticias RCN quiso aclarar informe sobre Cali, pero les llovieron más críticas.

¿Qué dicen las autoridades de los disturbios en Cali?

Durante tres días en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca se registran disturbios.

Asimismo en redes ha sido reportado que cientos de manifestantes han intentado ingresar y saquear dos centros comerciales y demás almacenes de cadena.

“El vandalismo organizado, sistemático y delincuencial ha pretendido tomar la propiedad privada y pública, afectar el transporte público”, indicaron las autoridades.

“Hemos tomado la decisión de enviar a Cali, 700 uniformados Policía Colombia incluyendo ESMAD y 300 soldados que apoyarán al personal que llegó anoche. 2 helicópteros y motocicletas harán parte del apoyo para garantizar la seguridad”, afirmó el ministro Diego Molano.