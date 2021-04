En sus redes se conoció que Lady Noriega salió del hospital luego de contagiarse de coronavirus y se declaró “agradecida de estar viva”.

Con un emotivo mensaje, Lady Noriega reveló que ya estaba fuera de peligro, aunque deberá continuar cuidándose en casa.

La actriz y cantante se contagió en días pasados del difícil coronavirus.

Aunque los primeros días se encontraba fuera de peligro, eventualmente la salud de Lady Noriega se complicó.

Dado que los síntomas avanzaron, tuvo que internarse en el hospital.

Por fortuna, logró salir adelante, un lujo que no muchas personas hospitalizadas por COVID-19 se puede dar.

Lady Noriega logró salir del hospital luego de contagiarse de coronavirus

Días atrás, Noriega habló de su contagio.

“Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín. Si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial. Mi contagio fue en Medellín. No me responsabilizo [de quienes] aseguran cosas que no pasaron”, escribió Noriega en un post de Instagram.

También allí aprovechó para mencionar que el virus había sido “una creación del hombre”.

“Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para matar a sus congéneres. Es horrible lo que se siente pero aun más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”, escribió en otra publicación.

Estas fueron las publicaciones donde dijo lo mencionado.