La mamá del ‘Sol de México’ no se volvió a ver con vida, y un amigo de la familia de Luis Miguel tiene oscura teoría sobre cómo habría muerto Marcela Bastieri.

A propósito de la serie de Luis Miguel en Netflix, muchos hablan sobre las tragedias familiares que afrontó. Andrés García, un amigo de la familia, conoce el caso y no cree que Marcela haya muerto accidentalmente, como ha dicho antes ‘Luis Mi’.

Además de tener un padre codicioso y abusivo, ‘Luis Mi’ no volvió a ver a su mamá desde que era un adolescente.

De ascendencia italiana, Marcela Bastieri era una mujer tranquila, que defendía a sus hijos del maltrato de Luis Rey, un cantante español frustrado por el ocaso de su carrera artística.

Lo que se sabe, es que Marcela Bastieri se reunió con Luis Rey en España, y no se le volvió a ver.

Con ayuda de cuadrillas especializadas en investigación privada de avanzada, Luis Mi hizo todo por encontrarla, sin éxito.

Recordemos que, antes de morir, Luisito Rey le dice a Luis Miguel que él “ya sabe” dónde está su mamá.

Después de ello muere, y el ‘Sol’ se queda con la rabia de la incertidumbre.

Además, recordemos que Luis Miguel es el mayor de tres hermanos, que también quieren saber la verdad.

“Me invita Luisito a España, y en cuanto llegué lo primero que me dice es eso: ‘oye, necesito matar a Marcela, a ver si tu conoces a alguien’. Le dije, ‘estás loco cab***. Le eché un grito Micky, y vino con Andresito (hijo de García). Aquí el pend*** de tu papá, quiere mandar a matar a tu mamá, para que lo sepas y la cuides. Yo no sé si Micky lo creyó o no, pero yo cumplí con advertirle y realmente [Luisito Rey] lo logró, lo hizo, pero yo no creo que haya sido de un balazo”, explicó Andrés García en entrevista con Suelta la sopa.

Amigo de la familia de Luis Miguel tiene oscura teoría sobre cómo habría muerto Marcela Bastieri

También, García contó que para él lo más probable es que Luis Rey haya asesinado a Marcela Bastieri con sus propias manos, y la haya enterrado en la casa.

Esto, para él, explicaría el hecho de que Rey saliera “huyendo” de la casa de Las Matas, en España.

“Yo creo que la ahogó, mi sentimiento es que la ahogó y la enterró en el pasto a lado de la alberca. A mí me dio la corazonada de que algo había pasado ahí, y que ahí la habían matado, es una corazonada porque ellos estaban como asustados, como que tenían ganas de irse de ahí lo más rápido posible y nadie estaba viviendo en esa casa. Dijo Luisito Rey al encargado, que era un señor que vivía cerca, ‘bueno, ya nos vamos, ya le enseñamos la casa a Andrés, entonces cierre usted y no le abra a nadie para nada’ y yo tuve la sensación de que algo raro había pasado ahí en esa casa”, explicó.

También, comentó que tal vez para Luis Miguel y sus hermanos no era fácil aceptarlo.

Tal vez por esto la versión más difundida es la de un accidente que habría acabado con la vida de Marcela Bastieri.

Eventualmente, Luis Miguel comprendió que lo más factible es que ella esté muerta. De lo contrario, se habría comunicado con él y sus hermanos.