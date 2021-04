La empresaria rechazó la reforma. Al no poder marchar, Epa Colombia dará regalo a quien lo hace por ella.

El país entero conoce el altercado que tuvo Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, con la justicia Colombiana. Todo esto tras verse involucrada en las destrucciones de TransMilenio de noviembre del 2019.

Es por eso que la influencer no puede volver a asistir a ese tipo de manifestaciones, según se lo prohibió un juez colombiano.

Y al no poder salir a manifestar contra la reforma tributaria este 28 de abril, la empresaria anunció que daría un regalo a quienes salieran a marchar a su nombre.

Así lo expresó por sus redes sociales, donde incluso publicó una imagen de la primera persona ganadora y el cartel con el que salió a la calle.

“Que viva la keratina de Epa Colombia y no a la reforma tributaria”, se podía leer en el cartel.

En pasados días también había manifestado su rechazo a la reforma tributaria que adelanta el Gobierno Nacional, manifestando a sus seguidores que “amiga, nos quieren ver pobres”.

Incluso, invitó a salir a marchar, pero sin violencia, para no pasar por la situación de ella.

“Si usted sale este 28 a marchar no dañe el TransMilenio, no hagan lo que yo hice porque se van a tirar su vida. Yo no tengo manilla, pero estoy pagando por lo que hice”, expresó.

Epa Colombia y su empresa de keratinas.

Tras su recordado altercado con la justicia, la instagramer dio un radical cambio a su vida.

Tomó la experiencia que le dejó el paso por los estrados, en los que incluso estuvo por terminar en la cárcel, la sumó a unos ahorros que tenía y una idea que le surgió, para crear su empresa de productos de alisado capilar.

Según comentó hace un tiempo, la idea del producto se la trajo desde Rusia, cuando asistió al Mundial de futbol.

Una marca le pidió mejorar su pelo para poder pagarle por publicidad, a lo que la influencer decidió ir a una peluquería en dicho país a hacerse un tratamiento.

Al haber tenido una buena experiencia en una peluquería, le preguntó a la persona del lugar sobre qué keratina usaba, esta le respondió e incluso le dio el contacto del distribuidor. Daneidy lo anotó y se lo trajo a Colombia.

