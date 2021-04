Humorista José Ordóñez se accidentó y está hospitalizado, y sus seguidores se enteraron por sus redes sociales.

El comediante pasa por un momento complicado luego de sufrir una larga caída.

Si bien Ordóñez no ofreció detalles de lo ocurrido, solo indicó que había sido una caída “desde una altura considerable”.

En el impacto se lastimó la muñeca y la cabeza, al parecer con fracturas.

Aun así, el humorista estaba consciente y pudo escribir un mensaje donde explicó lo ocurrido.

“Oren por mí. Esta mañana tuve un accidente al caer de una altura considerable. Estoy en el hospital recibiendo todos los exámenes de rigor pues me rompí una muñeca y la cabeza”, explicó el humorista en su cuenta de Facebook.

Allí mismo aprovechó para bromear y aliviar la tensión entre sus seguidores.

“De la cabeza estoy como siempre (o sea, mal) me la van a coser (voy a quedar con más puntos que el Bucaramanga). No sé cuando salga de aquí, pero sus oraciones por mí serán un aliciente. No se preocupen, he sobrevivido a los gobiernos de Colombia y a dos créditos de libre inversión que estoy pagando”, agregó.

A pesar de que se encuentra estable, Ordóñez seguirá en observación.

Las maratones de José Ordóñez

El humorista es conocido por sus exhaustivas jornadas de cuentachistes.

Ha representado al país en competencias internacionales, y ha batido records mundiales de tiempo contando chistes.

Su última hazaña fueron 86 horas ininterrumpidas de humor en el Centro Comercial Salitre Plaza, en Bogotá.