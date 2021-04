Linda Palma comparte conmovedor video de sus terapias para volver a caminar, donde invita a “no rendirse”.

Como muchos saben, Linda Palma ha batallado con la esclerosis múltiple desde hace varios años, pero pocos conocen su lucha más personal del día a día.

Esta enfermedad afecta el sistema nervioso del cuerpo, y con él los movimientos del organismo.

Así, a la presentadora le tocó volver a hacer muchas cosas desde cero luego de enfermarse y pasar por una crisis.

Durante su recuperación, una de las cosas que tuvo que volver a enseñarle a su cuerpo fue cómo caminar.

Esto lo logró con ayuda de muchas terapias, que pusieron a prueba su resistencia física, mental y emocional.

Tal como se ve en el video, compartido a través de Instagram, Linda Palma se encontraba luchando contra su propio cuerpo y su resistencia.

A pesar de todo, invita a “no rendirse” en el mensaje que agrega al video, grabado en 2017.

“Gracias a Dios por el regalo de este nuevo día en nuestras vidas.

Pongo este video porque estoy segura que TÚ que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas @piedrahitajulia. Este momento que estamos viviendo es un gran desafío para gran parte de la humanidad, pero por más duras que sean las pruebas, con FE TODO ES POSIBLE”, anotó.

¿Cuál es la enfermedad de Linda Palma?

La periodista es conocida por su trayectoria en televisión, donde ha sabido abrirse campo.

En la pantalla chica ha logrado consolidarse gracias a su carisma presentando. Sin embargo, también muchos la siguen por su historia de superación personal.

Como muchos saben, pero la enfermedad de Linda Palma es la esclerosis múltiple, que no tiene cura.

Esta la obliga a llevar una vida con ciertos cuidados, ya que puede tener momentos de recaída que le toca pasar en el hospital.

Su historia personal la llevó a querer escribir un libro, el cual tituló “la vida es Linda”, haciendo honor a su nombre y lucha.

“Lloré mucho, fue más complicado de lo que pensé. Tengo además buena memoria, así que recuerdo perfectamente lo que sentí en ese momento, pero la verdad fue un ejercicio para hacer catarsis y de decir ‘estoy sana’”, le dijo la presentadora a Noticias Caracol.

Aunque la presentadora padece esta enfermedad desde que tenía 21 años, hoy en día la tiene bajo control.

De hecho, comentó que el libro le permite de alguna forma “cerrar el capítulo” y continuar adelante.

Linda Palma llegó al altar

La razón por la que Linda Palma mantuvo en secreto su matrimonio, del cual se conoció casi un mes después.

La presentadora sorprendió a todos al dejarse ver en vestido de novia junto a su prometido, pero todo fue calculado para que la noticia llegara al mismo tiempo que la publicación de la Revista vea donde fueron portada.

Por esta razón, no se supo públicamente la fecha de la boda.

En su momento, la presentadora no contó nada, y eso que la celebración fue el pasado 18 de marzo.

Para ese entonces, muchos creían que la presentadora se casaría más adelante este año.

Y es que, comenzando este 2021, Linda Palma sí anunció que este sería el año de la boda.