Margarita Rosa respondió a dura columna de Antonio Caballero y reiteró su apoyo a Petro por medio de redes sociales.

Tras descalificar sus opiniones políticas en una publicación reciente, Caballero recibió respuesta de Margarita Rosa, quien no le prestó demasiada atención a sus palabras.

Según le respondió la actriz, lo de menos es que no sea una experta en política. Su intención es apoyar al candidato que más le convence, y quedar con la “conciencia limpia”.

“No importa mucho lo que recite Margarita Rosa de Francisco -para eso es una actriz- sobre el ‘Pacto Histórico'”, mencionó Caballero, quien le reprochó a Margarita su apoyo a Petro.

“Si me atreviera a decir que la verdadera sirena de este cuento es Margarita Rosa, me saltarían a la yugular. Como ya lo hicieron el otro día los defensores del más torpe de los feminismos: ese que predica que a una mujer no se la puede tocar ni con el pétalo de una rosa. (¿O de una margarita?). Por eso no me atrevo”, agregó, no sin dejar de decirle a Margarita Rosa “ingenua y novata” en otro aparte.

Al leer esto, muchos quedaron a la expectativa de la respuesta de la actriz.

Sin ánimos de comenzar una discusión, y cansada de los ataques en redes, Margarita solo reiteró su apoyo a Petro.

De paso, aseguró que lo único que le importa es tener la conciencia limpia.

“Yo no apoyo a Petro porque sepa de política, sino porque, si me he de equivocar como ciudadana electora, riesgo que corren hasta los que más saben, prefiero hacerlo con la conciencia limpia”, comentó.

Margarita Rosa respondió a dura columna de Antonio Caballero y reiteró su apoyo a Petro

Yo no apoyo a Petro porque sepa de política, sino porque, si me he de equivocar como ciudadana electora, riesgo que corren hasta los que más saben, prefiero hacerlo con la conciencia limpia. LA SIRENA CANTORA – Antonio Caballero | Los Danieles – Columnas https://t.co/HVjHO1aC2j — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 25, 2021

Como era de esperarse, muchos apoyaron sus palabras, y la invitaron a hacer caso omiso de este tipo de embates.